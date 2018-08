Podle Williamse se podezřelý David Katz sám zastřelil. Federální úřad pro vyšetřování (FBI) prohledala jeho domov i vozidlo. Katz údajně svůj čin spáchal jednou ruční střelnou zbraní. Neměl komplice.

Ke střelbě podle televize Fox News došlo během turnaje v počítačové hře v oblasti Jacksonville Landing. Podle deníku Telegraph byli zastřeleni čtyři lidé a dalších jedenáct utrpělo zranění, pak se ukázalo, že mrtví jsou jen tři včetně střelce.

Podle úřadu šerifa je byla v akci jednotka SWAT, která „systematicky prohledávala oblast”, uvedla televize Fox News. Té svědek řekl, že střelcem byl jeden z hráčů, který prohrál. „Zbláznil se a začal střílet,” uvedl svědek.

Šerif Mike Williams následně novinářům řekl, že celá oblast byla zabezpečena. „Máme jen jednoho podezřelého a ten je mrtev. Jde o bělocha,” uvedl šerif. Podle informací news4jax.com útočník spáchal sebevraždu.

