Novinky, ČTK

Ke střelbě podle televize Fox News došlo během turnaje v počítačové hře v oblasti Jacksonville Landing.

#Jacksonville officers are asking everyone to avoid the area around the Landing after a mass shooting @ActionNewsJax pic.twitter.com/bpYziNFZHc — Brittney Donovan (@brittneyANjax) 26. srpna 2018

Policie zatím neupřesnila počet mrtvých či zraněných. Pouze uvedla, že na místě jsou oběti a další lidé byli převezeni k ošetření. „Vyhněte se oblasti, zůstaňte mnoho bloků daleko,” vyzvala policie. Ta následně uvedla, že podezřelý je mrtev. Není však jasné, zda útočil sám. Proto místo nadále prohledávají ozbrojení policisté.

One suspect is dead at the scene, unknown at this time if we have a second suspect. Searches are being conducted. https://t.co/qBJvkaO7xT — Jax Sheriff's Office (@JSOPIO) 26. srpna 2018

Video ze hry, které údajně zachycuje střelbu

Ke střelbě mělo dojít během turnaje v počítačové hře Madden, což je sportovní simulace ligy amerického fotbalu. Loňský vítěz turnaje Drini Gjoka na twitteru uvedl, že byl postřelen do ruky. Na sociálních sítích se objevilo i video z herního turnaje, na kterém je slyšet střelba a křik.

I am literally so lucky. The bullet hit my thumb — Drini Gjoka (@YoungDrini) 26. srpna 2018

Jacksonville Landing je místo v centru města u řeky svatého Jana, kde se nachází množství obchodů a restaurací. Podle televize Fox News se v místě každý rok koná na 600 akcí, včetně oslav Vánoc, Nového roku či Dne nezávislosti.