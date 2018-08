Sníh padal v polohách nad 1500 metrů nad mořem, uvedl server Inthesnow. Některé výše položené silnice ve spolkových zemích Tyrolsko a Štýrsko byly kvůli sněžení přechodně nesjízdné.

Sněžení vyvolala studená fronta, která se přesunula nad střední Evropu a ovlivňuje počasí i v Česku. V příštím týdnu by se ale mělo počasí vrátit k normálu odpovídajícímu tomuto období v roce.

Heavy #snow in the #alps as cold snap brings 30cm to some parts. More photos here: https://t.co/ZILMMt9Sr0 #summerskiing #Austria #dolomites #Italy pic.twitter.com/hZvKTKVIan

WOW!!! Very Heavy #snowfall on Grossglockner, in #Austria this morning 26th August... Report: Aktuelle Wetterwarnungen für Österreich #severeweather #snow #Europe pic.twitter.com/tbnKtiv7wx

I’m no Express reader but I can confidently say ski season 2019 is probably going to be alright for snow. In Austria anyway. ⛄️ pic.twitter.com/OtNsWH0xf2