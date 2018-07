Ivan Vilček, Právo

„Před sezónou jsem si podal inzerát a na místo číšníka se nepřihlásil ani jediný Maďar. Z Itálie jsme měl až tisíc telefonátů,“ stěžuje si Mauro Tenebruso, majitel pizzerie v obci Zamárdi na jižním pobřeží Balatonu.

Připouští, že Italové nejsou moc použitelní jako číšníci, protože nemluví maďarsky, přičemž v této profesi se přinejmenším částečná znalost domácího jazyka při komunikaci s hosty považuje za nezbytnost. „V příští sezóně si už v březnu obvolám několik Italů – vyučených číšníků, zajistím jim ubytování a přihlásím je na kurz maďarštiny. To je jediná možnost,“ líčí své plány v nesnadné situaci.

Platy kuchařů i číšníků přitom u Balatonu v letošní sezóně dosahují už téměř úrovně jejich kolegů pracujících v zahraničí. „Pokud seženete v cizině práci na dvanáct měsíců, tak zpravidla neodejdete dělat k Balatonu na tři-čtyři měsíce v letní sezóně. Ovšem tu a tam se objeví takoví pošetilci,“ upozorňuje se smíchem číšník Mihály Petrohai.

Kdysi jen protekčně, teď berou každého

Právě on je onou výjimkou, která potvrzuje pravidlo. Už deset let totiž žije v Rakousku, v letní sezóně se vrací k Balatonu. „Sedm měsíců dělám v Rakousku a pět u Balatonu. Platy se pomalu vyrovnávají a tady to považuji za srdeční záležitost,“ vysvětluje.

Jak se pracuje v restauracích na Balatonu Dělají až 16 hodin denně Kuchař vydělá v sezóně u Balatonu 800 tisíc až milión forintů měsíčně (65 až 81 tisíc Kč) Číšník si přijde v průměru na 300 tisíc (24 tisíc Kč) až 500 tisíc forintů (40 tisíc Kč) Pracovní doba v sezóně bývá deset až 16 hodin denně V bufetu na pláži nechá čtyřčlenná rodina za oběd 10 tisíc forintů (800 korun) V restauraci oběd stojí 15 až 30 tisíc forintů (1200 až 2400 Kč) Langoš v bufetu vyjde na 450 až 700 forintů (36 až 57 Kč)

Kuchař Ferenc Balogh vzpomíná na doby, kdy se v sezóně dala u Balatonu sehnat práce jen protekčně. „Jsem tady desátou sezónu, a když jsem toto místo našel, tak jsem byl štěstím bez sebe. Časy se však pronikavě mění. Pokud bych dal nyní výpověď, majitel může restauraci zavřít. Nikdo se sem nehrne, všichni kuchaři už vaří v zahraničí,“ objasňuje. S trochou nadsázky přiznává, že loni brali i kuchaře bez zkušeností a zaučili je. „Letos už nejsou k mání ani amatéři,“ kroutí hlavou nad kritickou situací.

Majitelé restaurací se přitom předhání ve zvyšování nabídek a platy kuchařů u Balatonu v letošní letní turistické sezóně dosahují 800 tisíc až milión forintů měsíčně (65 až 81 tisíc korun).

V Rakousku je to jiná liga

Vyučení číšníci a kuchaři pracují raději v zahraničí a dnes už nerozhoduje ani tak výše platu, jako férovost majitelů restaurací. „Druhým rokem pracuji ve wellnesshotelu v rakouské obci Frauenkirchen a jsem naprosto spokojen. Mám to blízko domů, vydělám slušné peníze, mám zaručený třináctý a čtrnáctý plat,“ líčí kuchař János Gáspár výhody zaměstnání v rakouské spolkové zemi Burgenlandsko. „Důležité je rovněž to, že plat mi chodí na účet přesně, kdy má. V Maďarsku je platební disciplína o poznání horší,“ dodává.

Číšník András Kelemen pracuje ve městě Bruck an der Leitha a na několik sezón u maďarského moře už jen vzpomíná. „V Rakousku to je o poznání lepší finančně i lidsky. Co jsi budeme nalhávat, také dýška jsou zde mnohem vyšší,“ říká. „Po první sezóně jsem zlákal i dva kamarády, tak se zde necítím tak opuštěný, jako úplně na začátku. Určitě se to vyplatí,“ zdůrazňuje s úsměvem.