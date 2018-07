ČTK

Stovky tun odpadků se na pláže u oblíbené promenády v Santo Domingu dostaly poté, co bouře a vydatné srážky zvedly hladinu řeky Ozama protékající městem. Podle starosty Davida Collada mají svůj díl viny provozovatelé městského zvedacího mostu, kteří ho otevřeli v obavě, že ho zvýšená hladina řeky poškodí. Tím se na pláže dostaly odpadky z některých městských částí.

„Nebyli jsme to my, kdo most zvedl, ty odpadky nejsou jen z našeho města, ale z celé metropolitní oblasti Santo Domingo,“ postěžoval si místnímu tisku Collado. Metropolitní oblast Santo Domingo má asi 3,5 miliónu obyvatel.

Na odstranění odpadků z pláží pracuje už několik dní na 500 dobrovolníků a vojáků.

K neobvyklé situaci se vyjádřil i dominikánský ministr životního prostředí Ángel Estévez, který místo navštívil. „Nemůžeme sedět s rukama v klíně, musíme změnit přístup k nakládání s odpady, abychom se v nich neutopili,“ řekl ministr. „Tento vzkaz posílám mimo jiné podnikatelům - připravte se na den, kdy přestaneme užívat v Dominikánské republice plasty,“ uvedl Estévez.

Pláže v Santo Domingu sice nejsou vhodné ke koupání, ale jsou oblíbeným místem procházek místních i turistů. Cestovní ruch je pro Dominikánskou republiku hlavním zdrojem deviz a na hrubém domácím produktu se loni podílel asi osmi procenty.