Trump vyjádřil přesvědčení, že současná barevná kombinace zvaná „baby blue”, která má své kořeny v 60. letech minulého století, kdy ji se svou ženou Jacqueline vybral prezident J. F. Kennedy, dostatečně nereprezentuje sílu Spojených států.

Ptal jsem se, zda musíme použít kombinaci 'baby blue', a dostal jsem odpověď, že nikoli. No a hádejte, co používáme za barvy... Donald Trump

„Bude to nejlepší letoun, nejlepší na celém světě,” neskrýval Trump nadšení ze své vize v rozhovoru s televizi CBS. Upozornil, že současný Air Force One je už třicet let starý a že u nově vyvíjené verze je čas na změnu. „Ptal jsem se, zda musíme použít kombinaci 'baby blue', a dostal jsem odpověď, že nikoli. No a hádejte, co používáme za barvy...,” vysvětlil své myšlenky.

Letadlo, kterým do Prahy přiletěl bývalý prezident USA Barack Obama.

FOTO: Michaela Říhová, Právo

Nové stroje, které budou sloužit hlavně mnoha budoucím prezidentům, tak podle Trumpa dostanou kombinaci červené, modré a bílé barvy. Množné číslo použil proto, že ve skutečnosti jde o dva identické stroje, stejně jako u současné prezidentské flotily. Air Force One se vždy nazývá ten, na jehož palubě prezident právě je.

Přežene to?



U mnoha odborníků i veřejnosti se však Trumpova vize nesetkala s kladnou odezvou. Mnozí prezidentovi vyčítají, že sahá na pečlivě vybranou a zažitou barevnou kombinaci, s níž pomáhal věhlasný průmyslový designér Raymond Loewy stojící například za světoznámým logem Shell či automaty Coca-Cola.

Současný Air Force One na základně Andrews v Marylandu

FOTO: Kevin Lamarque, Reuters

Mnozí se navíc bojí, že to Trump - známý svým megalomanstvím a zálibou v luxusu - „prostě přežene”. Co jeho fantazie umí, ostatně dokazuje Boeing 757-200, který tento svérázný miliardář používal v předvolební kampani. Stroj uvnitř hojně zdobený zlatem a oplývající luxusem v mnohém současný Air Force One překonává. Trump už ostatně vyjádřil i přání, aby nové prezidentské speciály měly i větší postele.

Deník New York Post dokonce přispěchal s ilustrací Petera LaVigna, jak by mohl nový Air Force One odrážející Trumpovo velikášství vypadat.

AP: Trump says Air Force One to get red, white and blue makeover pic.twitter.com/gfThFdNI5Z — Evan Eisenberg (@evaneisenberg1) July 19, 2018

Pochybnosti u lidí vzbuzuje i použití zmíněných barev, které prý připomíná ruskou trikolóru. Na Twitteru se tak objevuje řada komentářů poukazujících na prezidentský speciál ruského vládce Vladimira Putina. S ním se Trump nedávno setkal na v Helsinkách, za své servilní chování poté sklidil kritiku. [celá zpráva]

Přežít má i atomový útok



Dvojici nových letounů by měl za 3,9 miliardy dolarů (asi 86,5 miliardy Kč) Boeing dodat Bílému domu do roku 2021. Budou rovněž vycházet z modelu 747, jenž platil do roku 2007 za největší dopravní letoun světa (tehdy ho předstihl konkurenční Airbus A380). Původně měl projekt stát přes čtyři miliardy dolarů a termín dodání byl rok 2024, Trump ho ale před zvolením ostře kritizoval a po nástupu do funkce zrušil.

Boeing is building a brand new 747 Air Force One for future presidents, but costs are out of control, more than $4 billion. Cancel order! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 6. prosince 2016

Prezidentské letecké speciály jsou v mnohém stejně unikátní, jako jejich pozemní příbuzní ve formě speciálně obrněných a vybavených limuzín. Vyznačují se vyšší obranyschopností, oproti sériovým letounům jsou vybaveny mnoha armádními systémy a konstruovány tak, aby zajistily hlavě Spojených států dostatečný úkryt a ochranu i pro případ atomového útoku. Mají tak například posílený dolet a podobně.

FOTO: ČTK