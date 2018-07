Novinky, ČTK

Uprchlíci pochází z Egypta, Mali, Nigérie a Bangladéše a vypluli z Libye. Z lodě, která měla poruchu motorů a unášel ji proud, je sice zachránilo tuniské plavidlo, ale to nyní neví, co s nimi.

Dva přístavy v Tunisku, Sfax a Zarzis, je odmítly přijmout. Země se údajně obává, že pokud by je přijala, stalo by se to precedentem pro evropské země, které se stále častěji zdráhají lodě s migranty přijímat.

Lodi Sarost 5 posléze uzavřela přístavy i Malta a Itálie.