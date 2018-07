Chlapci i jejich trenér o smrti thajského potápěče ještě donedávna nevěděli, s ohledem na jejich zdravotní stav jim to neřekli. Nyní lékaři usoudili, že jsou na tuto informaci již připravení.

„Všichni chlapci, kteří byli z jeskyně evakuováni, byli o smrti jednoho ze záchranářů obeznámeni," řekl Daily Mailu lékař Jesada Chockbamrungsuk.

Saman Kunan.

FOTO: Profimedia.cz

„Bylo to součástí procesu, v rámci kterého chlapce připravujeme, aby se mohli vrátit domů a vést normální životy,” poznamenal.

BEZ KOMENTÁŘE: Záchranáři v thajské jeskyni

„Když to zjistili, rozplakali se. Následně mu vyjádřili vděk tím, že se poklonili nad jeho kresbou. Všichni chlapci slíbili, že na jeho počest budou dobrými lidmi a povedou příkladné životy,“ dodal.

Hundreds attend the funeral of Saman Kunan, the Thai Navy SEAL who heroically died in the #ThaiCaveRescue, at a temple in Roi Et province, Thailand on July 14. pic.twitter.com/Xn0ClXa4U3