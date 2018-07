Pavol Minárik, Právo

„Máme sice více osobních vozidel než bohatí Rakušané (665), Němci (610) či Francouzi (590), ale jsou také nejstarší v Evropě, což znamená obrovské problémy,“ napsal list Gazeta Wyborcza.

„Polští obchodníci, ale i jednotlivci od vstupu země do EU v roce 2004 bez jakéhokoliv omezení přivážejí ze západní Evropy, ale hlavně z Německa na 900 tisíc až milión ojetých aut ročně, jejichž průměrné stáří je na hranici 12 let. Za toto období dopravili do země okolo 13 miliónů ojetin, z nichž téměř všechny dříve či později končí na polských vrakovištích,“ upozornil portál Natemat.pl.

V koupi nových aut na chvostu

Motorističtí experti zdůrazňují, že pokud nedojde k zásadní legislativní změně, pak Polsko v dohledné době zaplaví další vlna starších aut s dieselovými motory, jejichž cena s ohledem na přísná emisní opatření v západních zemích výrazně klesne.

„V dovozu ojetých vozidel je totiž Polsko tím, čím se stal Sergej Bubka (fenomenální sovětský a později ukrajinský atlet) ve skoku o tyči – rekordmanem, kterému se nikdo nedokázal vyrovnat,“ ironizuje polský web.

Zatímco v dovozu starých aut trůní Polsko na čele žebříčku EU, pokud jde o koupi nových osobních vozidel, uvízlo na samém konci. „Jejich prodej zůstává dlouhá léta dvojnásobně nižší než prodej ojetin ze Západu.

Ročně si sice v Polsku podle statistik Poláci pořídí kolem půl miliónu nových osobních aut, avšak drtivá většina z nich připadá na soukromé firmy. I tak na tisícovku obyvatel připadá v zemi ročně jen devět nových osobních aut, zatímco průměr v zemích EU je 26,“ informoval portál Moto.pl.

Hlavní důvod, proč si Poláci běžně obstarávají stará, ojetá auta, představují jejich nízké příjmy. Průměrná hrubá měsíční mzda se podle hlavního statistického úřadu sice blíží pěti tisícům zlotých (asi 30 tisíc Kč), avšak polovina pracovníků podle časopisu Forbes v Polsku nevydělává měsíčně více než 2,5 tisíce zlotých (asi 15 tisíc korun).