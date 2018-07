Josef Kašpar, Právo

Salvini prohlásil, že chce dostát svému krédu, které zní: „Itálie se nestane stanovým městem nebo ubytovnou pro půl Afriky. Jsme hrdý národ a nenecháme se sebou zacházet jako s posledním odpadem.“

Mezi bavorskými, rakouskými a italskými politiky se odehrávají intenzívní a často nervózní rozhovory o problému uprchlíků. Vše způsobila dohoda mezi německou kancléřkou Angelou Merkelovou (63) a spolkovým ministrem vnitra Horstem Seehoferem (69).

Její podstatou je poslat zpět z Německa do Řecka a Itálie uprchlíky, kteří tam získali azyl a později odešli do Spolkové republiky.

Hrozba uzavření Brenneru

Rakousko za žádnou cenu nechce, aby se odmítnutí uchazeči o azyl shromažďovali na jeho hranicích, což jasně prohlásil rakouský kancléř Sebastian Kurz (31). Takže by mohlo dojít k dominovému efektu: Rakousko by uzavřelo hranice s Bavorskem, ale totéž by učinilo v jižních sektorech s Itálií, hlavně na Brennerském průsmyku.

„Znamenalo by to konec Schengenu, a pokud Vídeň provede toto opatření, ponese zodpovědnost,“ řekl italský ministr zahraničí Enzo Moavero Milanesi (63).

„Klidně pošleme i my jednotky na Brenner. Ostatně počet migrantů přicházejících z Rakouska k nám je vyšší než opačně,“ přebil ho furiantsky Salvini. Má pravdu, protože během posledních dvou měsíců se počet migrantů přešlých do Rakouska dá spočítat na prstech ruky. „Není to náhoda, protože kontrola začíná už ve Veroně a do vlaků a autobusů směřujících na sever se prakticky žádný migrant nedostane,“ potvrdil šéf italské policie Franco Gabrielli (58).

„Jenže uzavření Brenneru by znamenalo hospodářskou katastrofu,“ varoval rakouský ministr dopravy Norbert Hofer (47). „Kamióny by si musely hledat objížďky, což by dopravu pronikavě zdražilo,“ dodal.

Libye chce zrušit embargo na zbraně

Itálie na rozdíl od Řecka nepodepsala s Německem dohodu o zpětném převzetí azylantů a čeká na výsledek jednání mezi Vídní a Mnichovem.

Současně ministerstvo vnitra vydalo oběžník, kterým prefektům v každé z 92 provincií ukládá povinnost zpřísnit podmínky pro poskytování azylu z humanitárních důvodů. Týká se především nemocných lidí, nezletilých a těhotných žen. „Poslední dobou se tento typ azylu zneužívá, stoupl o 28 procent, tudíž je třeba zpřísnit podmínky,“ prohlásil Salvini.

Ještě víc zaujala návštěva Ahmeda al-Tíka, náměstka předsedy libyjské vlády,

v Římě. Salvini potvrdil, že Itálie dodá libyjské pobřežní stráži dvanáct plavidel a ponechá v přístavu nedaleko Tripolisu i loď zařízenou pro jejich opravu.

Libyjci si jsou velmi dobře vědomi zájmu Itálie na stabilizaci jejich země, a proto přicházejí se stále dalšími požadavky. „Pro upevnění naší pozice by bylo nutné zrušit embargo na prodej zbraní,“ nechal se na tiskové konferenci slyšet host.