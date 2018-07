Novinky, ČTK

O možnosti uzavřít jižní migrační trasu by měli ministři Rakouska, Itálie a Německa jednat příští týden v Innsbrucku na okraj neformálního jednání ministrů vnitra EU. V Berlíně se ve čtvrtek stran migrace opět neshodli spolková kancléřka Angela Merkelová a maďarský premiér Viktor Orbán. [celá zpráva]

Rakousko se začátkem měsíce stalo na půl roku předsednickou zemí EU. Během této doby se podle rakouského kancléře Vídeň pokusí dál posunout jednání o reformě unijního azylového systému, které se neúspěšně táhne už několik let.

Kancléř Kurz ale před novináři neskrýval, že ve věci nečeká příliš velký úspěch. Kurz také připomněl, že Vídeň se velmi skepticky staví k nejspornější části reformy, tedy povinnému přerozdělování žadatelů o azyl.

Německo představilo plán na vracení migrantů

Seehofer ve čtvrtek přijel do Vídně představit vnitroněmeckou dohodu, která by měla řešit pohyb migrantů po EU, tedy přesun ze země, kde poprvé vstoupili na území EU dál do jiné země Unie. Dohoda předpokládá zřízení takzvaných tranzitních center pro uprchlíky na německo-rakouské hranici.

Rakouský kancléř Sebastian Kurz (uprostřed), vicekancléř Heinz-Christian Strache (vpravo) a německý ministr vnitra Horst Seehofer (vlevo) na tiskové konferenci po společném setkání ve Vídni

FOTO: Leonhard Foeger, Reuters

Seehofer řekl, že by měla být rovněž velmi rychle zahájena jednání s Řeckem a Itálií o tom, že tyto země budou z center přebírat ty migranty, kteří u nich požádali o azyl. Podle Seehofera jsou to asi tři čtvrtiny zachycených lidí. Rozhovory o této záležitosti s Itálií a Řeckem podle něj ale určitě nebudou jednoduché.

Rakouska se přesun migrantů podle Seehofera nedotkne, protože běženci budou přesouváni zpět přímo do Řecka a do Itálie.

Rakousko přijalo 150 tisíc migrantů



Rakouský kancléř Kurz také při setkání se zahraničními novináři odmítl kritiku své země za údajně příliš restriktivní přístup k migraci. Uvedl, že osmimilionové Rakousko jen loni přijalo zhruba 150 000 lidí.

Rakouský vicekancléř Heinz-Christian Strache ve Vídni vysvětloval složitější integraci lidí z civilizačních okruhů mimo Evropu či „z islámské kultury”. „Někteří (z migrantů) ani nechodili do základní školy,” uvedl.

Statistiky podle něj ukazují, že mnozí se buď nechtějí nebo nemohou integrovat. Naučit se německy podle něj nestačí, chybí-li například úcta k ženám. „V důsledku tito lidé často neseženou práci a zatěžují náš sociální systém, což je něco, co není dlouhodobě udržitelné,” dodal Strache.