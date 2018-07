ČTK

Agentura DPA uvedla s odkazem na zdroje jednání, že nejužší vedení CSU se snaží Seehofera přesvědčit, aby demise nepodával. Maratonské jednání, které trvalo přes osm hodin, bylo přerušeno a vedení strany se Seehoferem konzultuje, uvedl zdroj.

Agentura AFP citovala zdroj, podle něhož hodlá Seehofer podat demisi, protože se domnívá, že nemá dostatečnou podporu. Podle tohoto zdroje zatím není jasné, co to bude znamenat pro budoucnost německé vlády.

Vedení CSU v neděli jednalo v Mnichově, zatímco představitelé CDU se sešli v Berlíně. Seehofer prosazuje, aby migranti, kteří už byli registrováni v jiné členské zemi EU, byli vraceni přímo z německých hranic. Kancléřka takový postup odmítá, pokud v rámci EU nebudou existovat příslušné dohody.

Německá kancléřka Angela Merkelová a německý ministr vnitra Horst Seehofer na archivním snímku (Foto: Hannibal Hanschke, Reuters)

Agentura DPA s odvoláním na zdroje z CDU v neděli uvedla, že vedení strany postup Merkelové v oblasti migrace podpořilo.

Seehofer se ještě v sobotu pozdě večer s Merkelovou setkal, podle zdroje agentury Reuters v neděli ale tuto schůzku označil za neplodnou.

„Sdílím názor CSU, že je třeba omezit počet imigrantů, které do Evropy přivádějí pašeráci, a také sdílím názor, že žadatelé o azyl si jednoduše nemohou vybírat, do jaké země chtějí jít,” uvedla v neděli kancléřka. S CSU ji prý rozděluje jen to, jakým způsobem migraci omezit.