Helikoptéra byla nalezena ohořelá v Gonesse, severovýchodním předměstí Paříže, zhruba 60 kilometrů od věznice. Po uprchlém vězni se pátrá v celém regionu Ile-de-France. Vrtulník do věznice u obce Réau jihovýchodně od metropole vzlétl z pařížského letiště Le Bourget, zjistila agentura AFP od zdroje z policie.

Útěk trval „jen několik minut”, oznámilo francouzské ministerstvo spravedlnosti. Neozbrojení vězeňští strážci uvedli, že nemohli udělat nic, aby mu zabránili. Dva ozbrojení muži oblečení v černém a kuklách vtrhli do věznice a hledali Faida. K otevření dveří do návštěvní místnosti, kde se vězněný muž zrovna scházel se svým bratrem, použili brusku. Aby se vyhnuli kamerám, využili kouřovou clonu a jejich vrtulník přistál zrovna v místech, kde se nenachází síť, která by přistání znemožnila, popsal jeden ze zástupců vězeňské stráže Loic Delbroc.

ALERTE - Le braqueur récidiviste Redoine Faïd s'est évadé par hélicoptère de la prison de Réau, en Seine-et-Marne. Il s'était déjà évadé de la prison de Lille en 2013 (France 3). pic.twitter.com/Aru7OmxYmh — Infos Françaises (@InfosFrancaises) 1. července 2018

Věznice, odkud muž uprchl

Třetí komplic držel celou dobu jako rukojmí pilota vrtulníku. Toho následně propustili bez fyzické újmy, nicméně v šoku. Stanice BFMTV uvedla, že Faid následně nejprve přesedl do černého Renaultu Megane a mířil na dálnici A1. Odpoledne pak policejní zdroje francouzským médiím prozradily, že lupič změnil auto a nyní se pohybuje nejspíš v bílé dodávce. „Děláme všechno pro to, abychom uprchlého vězně nalezli,” uvedl zástupce francouzského ministerstva vnitra.

🇫🇷 Évasion de Rédoine Faïd : Après avoir incendié l'hélicoptère à Gonesse, les malfaiteurs ont pris la fuite à bord d'une Renault Mégane qu'ils ont incendié au c. commercial O'Parinor (Aulnay). Ces derniers ont fuit à bord d'un utilitaire Renault blanc. https://t.co/8tEIrMR1Ne pic.twitter.com/J5O2UnrdOp — Actu17 (@Actu17) 1. července 2018

Vrtulník a auto, které měl vězeň využít

Šestačtyřicetiletý vězeň na útěku byl v dubnu po odvolání odsouzen na 25 let vězení za nezdařenou loupež u Paříže, při níž přišla v roce 2010 o život městská policistka.

V roce 2017 byl také dvakrát souzen. Za první útěk z vězení dostal deset let, za útok na pancéřový vůz převážející peníze na severu Francie v roce 2011 mu soud vyměřil 18 let za mřížemi.

Redoine Faid na snímku z roku 2010.

FOTO: Profimedia.cz

V roce 2013 při útěku z věznice Lille-Séquedin vyhodil Faid do povětří pět vězeňských dveří, za rukojmí vzal čtyři dozorce. Unikl komplici přistaveným vozem. Stal se tehdy nejhledanějším mužem Francie, na útěku byl měsíc a půl.

Roku 2009 napsal Faid, syn alžírského imigranta, knihu o tom, jak v předměstském ghettu vyrůstal v prostředí zločinu, až se nakonec dostal mezi aristokraty mezi lupiči - specializoval se na přepadení pancéřových vozů. V knize tvrdil, že kariéru lupiče pověsil na hřebík.

Po své první loupeži utekl, aby se vyhnul trestnímu stíhání, do Izraele, kde se naučil hebrejsky.