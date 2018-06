Tsipras s Mayovou řešil návrat výzdoby z aténské Akropole

Řecko nadále požaduje vrácení sochařské výzdoby z Akropole, která se v 19. století dostala do Británie a nyní ji vystavuje muzeum v Londýně. Po setkání s britskou premiérkou Theresou Mayovou to dnes řekl řecký premiér Alexis Tsipras, který byl na první oficiální návštěvě Británie od nástupu do funkce v roce 2015.