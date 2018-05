Množství látky použité v Salisbury se nedá odhadnout, uvedla OPCW

Množství nervově paralytické látky, která byla na počátku března použita v Británii při otravě bývalého dvojitého agenta Sergeje Skripala a jeho dcery Julije, není Organizace pro zákaz chemických zbraní (OPCW) schopna odhadnout. Organizace to v pátek uvedla v prohlášení, které je v přímém rozporu s předchozím vyjádřením jejího předsedy, které zveřejnil list The New York Times.