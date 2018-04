Australský vědec, kterému je 104 let, chce zemřít ve Švýcarsku. Poletí první třídou

Nejstarší australský vědec počátkem května odcestuje do Švýcarska, aby tam ukončil svůj život. S odvoláním na sdružení podporující eutanazii to v pondělí oznámila agentura AFP. Sdružení sbírá peníze, aby vědec David Goodall, kterému je nyní 104 let, mohl letět první třídou.