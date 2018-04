Silnice i železniční tratě vedoucí k letišti byly uzavřeny přibližně od 5:00 do 6:30, napsala agentura Reuters. Výpadek bude mít podle mluvčího Schipholu Jacco Bartelse „vážné důsledky pro lety během dne”. Letiště už na Twitteru oznámilo, že omezuje počet příletů, řada odletů má zpoždění, nebo byly zrušeny.

Update regarding flights: incoming flights will be reduced in capacity between 09:00AM-11:00AM. Outbound flights have no restrictions, but several flights are delayed or cancelled. Please check the status of your flight on https://t.co/MVupfrMBxv, our app or contact your airline.