Řidič v Torontu vraždil hlavně ženy, nahrává to teorii o zhrzeném chlapci

Řidič dodávky, který v pondělí najížděl do chodců v kanadském Torontu, si za oběti vybíral hlavně ženy. Mezi mrtvými je osm žen a dva muži, nejmladší oběti bylo 22 let a nejstarší 94. Podle kanadských médií to nahrává spekulacím. že motivem bylo banální zhrzení útočníka nezájmem žen.