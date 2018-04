zkr, Novinky, ČTK

Festival s názvem Schild und Schwert (Štít a meč), zkráceně SS, se koná od pátku do soboty a sjely se na něj stovky neonacistů nejen z Německa, ale i z východní Evropy. Na akci se prodávají trička s potisky I (srdce) HTLR, účastníci jsou vybaveni plakáty s nápisy Árijské bratrstvo nebo Mateřské školky místo azylových center, narážející na současnou migrační krizi, uvádí agentura Reuters.

Jeden z účastníků přichází 20. dubna ve východoněmecké obci Ostritz na kontroverzní víkendovou akci pravicových extremistů.

Akci provázela přísná bezpečnostní opatření.

Všechny příjezdové cesty do místa s 2300 obyvateli hlídá několik policejních aut a řada policistů, kteří prohlížejí projíždějící vozy. Nad nimi krouží policejní vrtulník. Na místě byl už zadržen 31letý muž, který hajloval.

Akce vyvolala zřejmě největší manévry saské policie za posledních deset let. Pravicoví radikálové se sešli v areálu zdejšího hotelu Neisseblick, kde je přítomnost policistů zdaleka největší. Jen naproti vjezdu do hotelu parkovalo v pátek večer přes 20 policejních dodávek, před nimiž hlídkovaly desítky policistů. Další desítky byly připravené v záloze hned za rohem.

Festival, ale bez alkoholu

Festival organizují lidé napojení na krajně pravicovou Národnědemokratickou stranu Německa (NPD). Účastnici akce, která se nese v duchu tvrdé hudby, bojových sportů a tetování, se do prostorů hotelu mohou dostat jen úzkým koridorem lemovaným bezpečnostními bariérami. Z rozhodnutí soudu se na akci nesmí konzumovat alkohol.

Proti extrémistickému festivalu se na místním náměstí koná až do neděle protestní akce, na kterou jen v pátek zavítalo zhruba tisíc lidí. "Je to na hlavu. Nacisté vraždili i malé děti. Měli bychom se za to stydět, a tady se k tomu ještě někdo bude hlásit. Je to úplně mimo," kritizoval neonacisty muž středního věku. "Chceme, aby bylo jasné, že tu tito lidé nejsou vítáni," poznamenal zase saský premiér Michael Kretschmer (CDU).

Ve východoněmecké obci Ostritz začala 20. dubna večer kontroverzní víkendová oslava narozenin Adolfa Hitlera.

Jeden z účastníků kontroverzní víkendové oslavy narozenin Adolfa Hitlera

