K Sýrii zamířily britské ponorky

Britské ponorky dostaly rozkazy přesunout se do míst, odkud budou moci raketami zasáhnout Sýrii. Jde o přípravu na možný útok proti režimu syrského prezidenta Bašára Asada, který by mohl přijít již v noci na čtvrtek, napsal britský deník The Daily Telegraph.