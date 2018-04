Šestadvacetiletá Whitney Johnsonová z Frankfortu v Kentucky usnula i se svou dcerou na gauči, když v tom náhle explodovalo topení a začalo hořet. Hlásič požáru selhal a jediný vzhůru byl tehdy dvouletý DJ.

Začal proto hlasitě křičet matčino jméno, aby ji probudil a na inferno, které v bytě propuklo, upozornil. Johnsonová nejprve nechápala, co se děje, ale jakmile spatřila plameny, popadla dceru i svého syna a utíkala k východu. „Pamatuju si, že všude byl oheň a černý dým. Připadalo mi to jako z filmu,“ uvedla Američanka.

