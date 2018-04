Historický průlom: Izrael má právo na existenci, tvrdí saúdskoarabský korunní princ

Izraelci mají právo na svou zem, prohlásil saúdskoarabský korunní princ Muhammad bin Salmán v pondělním rozhovoru pro americký magazín The Atlantic. Je to poprvé, co se vysoký představitel panovnického domu Saúdské Arábie vyjádřil k nejožehavějšímu blízkovýchodnímu konfliktu. Saúdové dosud diplomatickou cestou Izrael neuznali.