Migranti mají podle vlády na výběr, zda se vrátí do vlasti, nebo zamíří do neupřesněné třetí země. V médiích se objevily informace, že by touto zemí mohla být Rwanda nebo Uganda.

Většina Afričanů v Izraeli pochází z Eritreji, kde panuje diktatura, nebo z násilím zmítaného Súdánu, a mají strach z nuceného návratu do vlasti.

Izraelská vláda většinu z 40 000 běženců považuje za ekonomické migranty a tvrdí, že nemá právní povinnost jim umožnit v zemi žít. Kritici přístup vlády označili za neetický a upozornili, že poskvrňuje pověst Izraele jakožto útočiště pro židovské migranty.