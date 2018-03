vtk

„Venkovní teploty se pohybovaly nad nulou a teplota vody, v níž jsme se téměř pořád pohybovali, byla jen dva stupně Celsia. Bylo v podstatě nemožné se udržet v suchu. Sestup byl fyzicky velmi náročný. Spotřeba materiálu byla obrovská,“ řekl Právu Štos.

Původně na horním konci kaňonu slanilo do této prolákliny devět členů týmu. Společně zvládli 85 procent trasy. Zbývající dolní část kaňonu sešplhali již jen tři z týmu. Ostatní to museli vzdát. Štosovi zabránilo pokračovat v poslední části sestupu rozedrané nepromokavé oblečení. Přesto mohli členové expedice po týdnu putování slavit.

FOTO: Canyoning Expedition CHAMJÉ KHOLA 2018

Zdolání Chamjé kholy je mezinárodním úspěchem českých speleologů, kteří se podílejí po celém světě na nejvýznamnějších výzkumech zatím neznámého podzemí a špatně přístupných míst. Například na mexickém poloostrově Yucatán již zmapovali desítky kilometrů zaplavených jeskyní a podíleli se i na objevu nových jeskyní v Číně.

„Další expedice, opět patrně v mezinárodním složení, by mohla zamířit do kaňonů či do podzemí na Novém Zélandu, Tchaj-wanu nebo na ostrově Papua-Nová Guinea,“ dodal Štos.