Předák nejsilnější italské strany, Hnutí pěti hvězd, 31letý Lugi Di Maio na římském náměstí s odvoláním na neoficiální průzkum předvídal volební vítězství a konec působení v opozici.

Volební průzkumy se podle zákona nesmějí v posledních dvou týdnech voleb zveřejňovat. Poslední prognózy favorizují středopravou koalici, jíž vévodí Berlusconi (37-38 procent hlasů); nejsilnější straně, tedy Hnutí pěti hvězd, přisuzují průzkumy 28 procent hlasů. Vládnoucí Demokratické straně se podle agentury Reuters nepodařilo využít hospodářského oživení a její obliba klesla (podle posledních průzkumů dostane 23 procent hlasů); ztratila hlavně na jihu země.

Agentura Reuters v pátek s odkazem na neoficiální statistiky upozornila na to, že populistické strany - Hnutí pěti hvězd a Liga severu - by mohly být ve volbách úspěšnější, než se očekávalo. Pokud Liga severu v rámci středopravé koalice předstihne Berlusconiho stranu, premiérem země by se mohl stát Matteo Salvini - muž, který před kamerami mluvil o „kontrolovaném etnickém čištění” italských měst od imigrantů.

Jestliže v rámci středopravé koalice získá více hlasů Berlusconiho strana, milánský mediální magnát chce za premiéra navrhnout předsedu Evropského parlamentu Antonia Tajaniho. Ten na jeho nabídku kývl. Berlusconi se sám premiérem stát nemůže, protože v roce 2013 byl pravomocně odsouzen za daňové úniky a šest let nemůže vykonávat žádnou veřejnou funkci. Média v průběhu kampaně spekulovala o tom, že mu docházejí síly: nepořádal příliš mítinků a neprodíral se davy, ale o to více se zjevoval v rádiích, televizích i tisku.

Matteo Renzi, vůdčí postava Demokratické strany, v pátek označil nedělní volby za výběr mezi „těmi, kdo chtějí hospodářský růst, a těmi, co sází na extremismus”.

Úderem půlnoci předvolební kampaň končí.