Akce hackerů, z níž spolkové úřady podezřívají ruskou skupinu Snake (had), zasáhla v Německu vládní síť a dotkla se především ministerstva zahraničí. Zdejší ministerstvo vnitra sdělilo, že se útok podařilo izolovat a dostat pod kontrolu. Členové výboru Spolkového sněmu pro kontrolu tajných služeb ale ve čtvrtek uvedli, že útok stále pokračuje. [celá zpráva]

Hackerům se zřejmě podařilo škodlivý program do jednoho z počítačů na síti dostat už koncem roku 2016, v březnu loňského roku pak pronikli i do počítače na ministerstvu zahraničí. Software ale zůstal neaktivní až do letošního 15. ledna, kdy jím bylo zasaženo 17 počítačů v Německu.

Spolkové úřady nechaly útok pokračovat, i když ho odhalily, aby se dozvěděly více o tom, jak si hackeři počínají a co je jejich cílem. Těm se údajně podařilo zkopírovat malý počet dokumentů, z nichž se některé týkaly Ruska a východní Evropy.

Z východní Evropy jsou podle všeho také některé země, kterých se útok týká. Má mezi nimi být Ukrajina nebo pobaltské země. Jaké přesně, ale zatím není s výjimkou Ukrajiny jasné.

Kreml v pátek jakoukoli účast na útocích proti síti německé vlády popřel.