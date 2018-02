Stroj ATR-72 se zřítil v horském terénu u města Semirom, asi 480 kilometrů od íránské metropole. Proč stroj havaroval, není jasné. Pátrací a záchranné práce komplikuje podle serveru Russia today nepříznivé počasí, kvůli kterému nemohou vzlétnout vrtulníky se záchranáři.

V místě neštěstí bylo podle médií špatné počasí, zejména mlha. Krátce předtím se letadlo ztratilo z radaru.

#Iranian plane crashes near Semirom, #Isfahan Province, with 60 passengers on board: Iran's Emergency Center #Iran