„Rusko zahájilo svou protiamerickou kampaň v roce 2014, dávno předtím, než jsem oznámil, že budu kandidovat na prezidenta,” reagoval Trump na Twitteru. Podle prezidenta nicméně výsledky prezidentských voleb nebyly ovlivněny.

Šéf Bílého domu dodal, že členové jeho týmu, který vedl předvolební kampaň, se nedopustili ničeho špatného. Zdůraznil, že nikdo z nich s Rusy neuzavřel žádnou dohodu.

Russia started their anti-US campaign in 2014, long before I announced that I would run for President. The results of the election were not impacted. The Trump campaign did nothing wrong - no collusion!