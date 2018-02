To je důležitá funkce, neboť šéfovi kryje záda. Její význam se ukázal loni, když Milan Chovanec v roli prvního zástupce převzal vedení celé strany po odstoupivším Bohuslavu Sobotkovi. Zájem o pozici prvního místopředsedy projevili zatím pouze poslanci Roman Onderka, Tomáš Hanzel a kandidát na předsedu Jan Hamáček.

Já kandidaturu na místopředsedu vylučuju Milan Chovanec

Současný statutární místopředseda Milan Chovanec kandidaturu na post ve vedení kromě pozice předsedy odmítl. „Nemám ambici být ve vedení s Janem Hamáčkem. Jestli bude předsedou, nechť si nechá navolit tým, který mu bude pomáhat. Já kandidaturu na místopředsedu vylučuju,“ řekl Právu.

„Byl jsem místopředsedou ČSSD, potom jsem byl prvním místopředsedou, teď je logické, že se pokusím buď o post předsedy, nebo odejdu z vedení,“ vysvětlil Chovanec. Toho v nedávno zveřejněném dopise členům sociální demokracie Hamáček částečně viní z propadu ČSSD kvůli policejní reformě. [celá zpráva]

Kandidátů bude víc

Pokud by Chovanec stanul v čele ČSSD, funkci prvního místopředsedy by mohl zastávat Hanzel, kterého nominovala moravskoslezská konference ČSSD. Stejně jako Chovanec totiž razí nesmlouvavý postoj k vládě Andreje Babiše (ANO).

„Spíš se přikláním k tvrdšímu postoji k současné vládě a současnému premiérovi v demisi. I s ohledem na to, co se odehrává v personálních otázkách. Teď nám odstranili z pozice šéfa ostravské fakultní nemocnice Sváťu Němečka, který byl dle mého názoru úspěšným ředitelem jedné z nejlepších a nejlépe hospodařících nemocnic v této zemi,“ řekl Právu Hanzel.

Očekává, že kandidátů na prvního zástupce předsedy se na sjezdu vyloupne víc. „Ti, co nebudou úspěšní ve volbě předsedy, budou nejspíš kandidovat na prvního místopředsedu nebo na řadového místopředsedu,“ míní. Na šéfa strany kandidují vedle Hamáčka a Chovance také Jiří Zimola, Antonín Staněk, Miroslav Krejčík, Jan Jukl a Romana Žatecká.

Zimola: Neřeším to

Zimola ještě před jihočeskou nominační konferencí tvrdil, že jeho úsilí směřuje maximálně k pozici prvního místopředsedy. Dohodnout by se mohl s Hamáčkem, pokud ten by se stal předsedou.

„Zastávám názor, že pokud chceme ČSSD sjednotit, musí nové vedení zahrnovat představitele všech názorových proudů a Jiří Zimola určitě do takového vedení patří,“ řekl nedávno Hamáček Právu. Hamáček by byl pro vstup ČSSD do vlády ANO, ale má problém s Babišovým stíháním. Zimola si podmínky neklade, vládní spolupráci s ANO podporuje.

Neříkám ne, pokud delegáti dojdou k závěru, že budu pro stranu užitečný. Miroslav Krejčík

Teď Zimola podle svých slov vůbec nepřemýšlí o tom, koho by případně chtěl jako prvního zástupce, nebo zda by sám kandidoval na prvního místopředsedu, pokud by nevyhrál souboj o šéfa. „Rozhodnutí nechávám na delegátech sjezdu,“ sdělil Právu.

Krejčík, který má nominaci na předsedu od jihomoravské ČSSD, Právu řekl, že pokud nebude novým šéfem strany, zváží kandidaturu na prvního místopředsedu. „Neříkám ne, pokud delegáti dojdou k závěru, že budu pro stranu užitečný,“ dodal.

Pokud by však křeslo šéfa získal, chtěl by na pozici své pravé ruky zkušeného politika. Takového mu nominovala na pozici prvního místopředsedy jihomoravská ČSSD: poslance a exprimátora Brna Onderku. Ten se o post uchází, ať už bude šéfem kdokoliv.

„Na sjezdu budu kandidovat na statutárního místopředsedu ČSSD. Zdůrazňuji ČSSD, z tohoto pohledu není volba předsedy pro moji kandidaturu limitující,“ napsal Právu.

Kandidaturu na místopředsedkyni možná zvedne na sjezdu i liberecká kandidátka na předsedkyni Žatecká. „Nemám nominaci, neucházela jsem se o ni, ale rozhodnu se případně až na sjezdu podle vývoje situace,“ sdělila Právu.