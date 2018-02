Vlak EuroCity na trase ze Štýrského Hradce do západoněmeckého Saarbrückenu se srazil s regionálním vlakem ve 12.45 u nádraží městečka Niklasdorf, což je asi čtyřicet kilometrů severozápadně od Štýrského Hradce. Příčina nehody není známa, uvedla agentura APA.

Trať, která obcí prochází, spojuje Vídeň s korutanskou metropolí Klagenfurtem.

Na místě bylo dvacet záchranek, vrtulník nemohlo být do akce zapojen kvůli nepříznivému počasí, uvedl Lucas Kundigraber z Červeného kříže Štýrského Hradce. Všichni zranění byli do 14.30 převezeni do okolních nemocnic.

Úsek trati mezi Niklasdorfem a městem Leoben je uzavřen.