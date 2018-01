Tereza podle svého advokáta plně spolupracuje s vyšetřovateli. O výši trestu nechtěl spekulovat. „Soudní proces bude pravděpodobně ukončen během šesti měsíců," řekl Zafar.

Deník Daily Pakistan napsal, že lidem, které jsou usvědčeni z pašování více než deseti kilogramů drog, hrozí v Pákistánu doživotní vězení nebo trest smrti. Za pašování méně než deseti kilogramů narkotik je v zemi až deset let vězení. Česká diplomacie uklidňuje, že se trest smrti vůči cizincům neuplatňuje. Potvrzuje ovšem to, že dostat Terezu z pákistánského vězení bude velmi obtížné.

Češka zadržená na letišti v Láhauru s devíti kilogramy heroinu

FOTO: repro Geo News

„Česko nemá s Pákistánem sjednánu žádnou dvoustrannou smlouvu o předávání odsouzených k výkonu trestu,” řekla Novinkám Irena Valentová z tiskového odboru ministerstva zahraničních věcí.

Předání do Česka by byl složitý proces



Pokud bude Tereza pravomocně odsouzena pákistánským soudem, mohou ale úřady, v tomto případě ministerstvo spravedlnosti, usilovat individuálně o její předání k výkonu trestu do České republiky. Jde ovšem o velmi náročný a zdlouhavý proces, kdy by se jednalo s Pákistánem, za jakých podmínek by mohla být Tereza vydána, a především by s tím musela souhlasit pákistánská strana.

Celníci v Láhauru zadrželi Češku údajně poté, co prošla přes dvě kontrolní stanoviště protidrogových jednotek cestou na let do Abú Zabí ve Spojených arabských emirátech, odkud se podle pákistánského tisku chystala pokračovat dále do Irska. Drogy měla ukryté v zavazadle. Vypověděla, že o předmětech ukrytých v jejím zavazadle věděla, netušila však, že jde o heroin.