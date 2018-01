„Pozor, pokud do 48 hodin Pákistán nepropustí Terezu, která byla zadržena s devíti kilogramy heroinu a nedostane ji do letadla směřujícího do České republiky, dojde v Pákistánu k teroristickým útokům. Tereza mne může kontaktovat na 4207925--. Pokud mi nesdělí, že je volná, slibuji, že se pomstím,” citoval server e-mail.

Deník se podle svého tvrzení pokoušel telefonovat na uvedené číslo, ale nikdo neodpovídal. Server neuvedl, kdy měl e-mail obdržet.

Češku 10. ledna na pákistánském letišti v Láhauru zadrželi celníci s devíti kilogramy heroinu poté, co prošla přes dvě kontrolní stanoviště protidrogových jednotek (AFN) cestou na let do Abú Zabí ve Spojených arabských emirátech. Celníci ji ale odmítli vydat jak protidrogové jednotce, tak letištní ochranné bezpečnostní síle (ASF) kvůli podezření z pochybení na straně obou úřadů.

Video

Celní prohlídka Terezy H.

Nakonec bylo rozhodnuto, že případ bude vyšetřovat společný vyšetřovací tým (JIT), ve kterém jsou zastoupeny všechny vyšetřovací úřady. Zvlášť se bude vyšetřovat, zda zaměstnanci protidrogového úřadu a letištní kontroly Češce záměrně neumožnili projít kontrolou. [celá zpráva]

Po její výpovědi se uskutečnila v zemi razie a bezpečnostní složky už v sobotu zadržely jejího komplice. [celá zpráva]

Češka je nyní podle pákistánského tisku ve vazební věznici v Láhauru.

Za pašování drog jsou v Pákistánu obvykle velmi vysoké tresty, výjimkou není ani trest smrti. Ten se ale podle českého ministerstva zahraničí zpravidla neuplatňuje vůči cizincům.