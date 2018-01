Nahrávka, na níž kromě Šahdana další dva vězně zabijí jeho dva přívrženci, podle všeho také původem z jihovýchodní Asie, připomněla dvě věci. Za prvé, IS byl sice na Blízkém východě jako rádoby státní útvar poražen, jeho stoupenci jsou ale stále aktivní a nebezpeční. A za druhé, islamisté, kteří obsadili a po pět měsíců drželi filipínské město Marawi, byli sice zlikvidováni, jejich kumpáni se ale snu ustavit chalífát v jihoasijském prostoru nevzdali. Islámská hrozba pro region, kde žije asi čtvrtina muslimů planety, je podle odborníků reálná a bezprostřední.

Na Blízkém východě bojovala za IS celá vojenská jednotka (Katibah Nusantara) sestávající z bezmála tisícovky extremistů z jihovýchodní Asie – a asijské státy se nyní obávají návratu z velké většiny jim neznámých radikálů, kteří v Iráku a Sýrii získali obrovské bojové zkušenosti a kontakty s dalšími islamisty.

Například singapurské úřady samy přiznávají, že nejde o to „jestli, ale kdy“ IS v jejich zemi udeří, napsal web The Straits Times.

Boj o Marawi

Členové Katibah Nusantara pocházejí převážně z Indonésie, Malajsie a Filipín. A právě okupace Marawi, největšího muslimského města na katolických Filipínách, jasně ukázala, jaké nebezpečí islámští extremisté pro region představují. Filipínská armáda, nepřipravená na boj v hustě obydlených oblastech, si se skupinou čítající pouhé stovky radikálů dokázala poradit až po pěti měsících obležení a za cenu stovek civilních životů, celých čtvrtí srovnaných se zemí a statisíců vysídlených obyvatel z města a okolí.

Celková destrukce a pokračující stanné právo navíc bezpochyby přinesou další šíření radikálních nálad mezi obyvateli ostrova Mindanao, na němž se Marawi nachází, sužovaného po desetiletí střety mezi armádou a muslimskými ozbrojenci. Naštěstí se zdá, že si prezident Rodrigo Duterte vážnost situace uvědomuje, protože začal pracovat na obnově mírového procesu, který by umírněným muslimům na Mindanau zaručil větší autonomii a politické a ekonomické pravomoci.

Indonéský posun k radikalizaci

Ideje konzervativního islamismu se šíří i v Indonésii, nejlidnatějším muslimském státě na světě, k čemuž přispěl i pokračující ideologický vliv IS. Obavy potvrdil průzkum mezi indonéskými vysokoškolskými studenty, z nichž pětina podporuje vznik islámského chalífátu a je připravena bojovat za jeho ustanovení. Volání po uplatňování islámského zákona šaría i mimo severozápadní provincii Aceh roste po celé zemi a novináři informující o náboženských tématech čelí bojkotu a výhrůžkám ze strany radikálů.

Konkrétní důkaz rostoucí náboženské radikalizace i v tradičně tolerantní Indonésii přišel loni na jaře, kdy byl křesťanský guvernér Jakarty po masových demonstracích muslimských konzervativců odsouzen za urážku koránu ke dvěma letům vězení, připomněla stanice BBC.

Vláda se snaží vlivu extremistů čelit, ekonomická situace ale nepomáhá. Růst HDP stagnuje, zahraniční investice skomírají, investice do infrastruktury zpomalují a strukturální reformy jsou v nedohlednu. Není divu, že bezmála 80 procent mladých Indonésanů je přesvědčených, že (nemuslimští) imigranti poškozují ekonomiku a berou jim pracovní místa.

„Je jasné, že ve světě roste kmenové povědomí, a ani u nás nejsme vůči tomu imunní,“ řekl časopisu The Economist Tom Lemborg, šéf tamní investiční agentury.