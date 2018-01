Britská mutace Vogue své rozhodnutí sdělila poté, co Anna Wintourová, vlivná umělecká ředitelka jejího vydavatele Condé Nast z New Yorku, oznámila, že společnost už těmto fotografům nebude „v dohledné době“ dávat žádné zakázky. Tím v podstatě odstavila dvě nejznámější jména ve světě módy, komentoval rozhodnutí The Guardian. Popsaného chování vůči modelům se fotografové měli dopouštět v polovině 90. let. Oba umělci to prostřednictvím svých advokátů popřeli.

Problémy má i americký seriá­lový komik tamilského původu Azíz Ansarí (23), jejž obvinila ze zneužití nejmenovaná mladá žena s pseudonymem Grace, která incident označila za „nejhorší zkušenost svého života“. Ansarí ale trvá na tom, že šlo o sex po oboustranné dohodě. Ženě se nicméně i tak omluvil.

Deneuveová trvá na svém

Slavná francouzská herečka Catherine Deneuveová, která před několika dny spolu se stovkou umělkyň varovala před kriminalizací mužů nadbíhajících ženám, se omluvila obětem sexuálních útoků, jež prý mohlo její stanovisko zranit. Na svých výhradách ale trvá. [celá zpráva]

Francouzská herečka Catherine Deneuveová na Berlinale

FOTO: Reuters

Podle dopisu Deneuveové a francouzských umělkyň, jejž publikoval deník Le Monde, se původně americká kampaň namířená proti sexuálnímu obtěžování už zvrhla a překročila meze. Dospěla podle nich k obžalobě jednotlivců, kteří jsou házeni do stejného pytle jako skuteční pachatelé sexuálních zločinů, aniž mají šanci se ubránit.

Na dopis pobouřeně reagovaly francouzské feministky, podle nichž prý Deneuveová pohrdá oběťmi násilí a pokouší se probíhající kampaň proti tomuto jevu zastavit.