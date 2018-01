Měla to být poklidná plavba, poslední tři dny na moři se však pro čtyři tisícovky pasažérů výletní lodi s názvem Norwegian Breakaway staly noční můrou.

Obrovská loď totiž 4. ledna vplula přímo do zimní bouře Grayson, jež připomíná hurikán a přináší extrémní vítr a chlad. Tento přírodní jev meteorologové též označují termínem „bomb cyclone“ (cyklónová bomba).

Intense footage shows Norwegian Cruise Line ship making a harrowing trip through the "bomb cyclone," the powerful winter storm that targeted the East Coast last week. https://t.co/oovvyIGyGa pic.twitter.com/bSXn0A2jrG — ABC News (@ABC) 12. ledna 2018

Podle cestujících vládla na palubě velká panika a řada lidí se bála o holý život. Loď prý bičoval silný déšť, sníh i vítr. Vlny byly tak velké, že ze stěn dokonce prosakovala voda.

„Byla jsem tam s celou rodinou a myslela si, že už se odtamtud nikdy nevrátíme. Moje dcera volala svému snoubenci, který s námi nebyl, aby se s ním rozloučila,“ svěřila se Daily Mailu cestující Karoline Rossová.

Worst vacation ever!#NCLbreakaway



View from my cabin on 1/4/18. pic.twitter.com/qbHJ5854ei — Kendra Duran (@KendraDuran278) 7. ledna 2018

Nejhorší prý bylo, že lidé od kapitánů nedostali téměř žádné informace. „Myslím, že nevědomost nás poznamenala nejvíce. Sdělili nám jenom málo informací, takže jsme pomýšleli na nejhorší,“ přiznala další z pasažérů Christina Mendezová.

Společnost chtějí žalovat

Ačkoliv se nakonec kapitánům podařilo dostat do vytouženého cíle a nikdo z cestujících nebyl zraněn, na společnost se teď valí kritika ze všech stran. „Bylo to nejhorší, co jsem doposud zažila,“ nešetřila kritikou cestující Brenda Walsh-Matiasová v rozhovoru pro televizní stanici WNEP.

„Cestovat 72 hodin bouří s neustálým houpáním ze strany na stranu, prosakující se vodou na palubu, a ještě bez toho, aniž by nás kapitáni uklidnili, je absurdní,“ řekla další z cestujících Gabby Merlinová.

Regardless of exact track & details of impacts on land, the #bombogenesis intensity & cyclone's massive size will create a big marine hazard w/powerful winds & high waves across the NW Atlantic Ocean pic.twitter.com/Rh4Wwa5H22 — Stu Ostro (@StuOstro) 3. ledna 2018

Společnost ve svém prohlášení uvedla, že podmínky byly silnější, než se očekávalo a že se všem pasažérům za případné nepříjemnosti omlouvá. Velké množství z nich však následně žádalo o plnou finanční náhradu.

Podle nejnovějších informací jim ale společnost nabídla pouze kredit ve výši 500 dolarů (asi 10 tisíc korun), které mohou v budoucnu využít na další plavbu. To však podle stanice Fox News postižené namíchlo a řada z nich se chystá společnost žalovat.