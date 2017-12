Kosík v deníku Sme přiznal, že patřil do zásahové skupiny, která Kováče mladšího vytáhla z auta za obcí Svätý Jur. „Věděli jsme, že akcí máme někoho politicky zkompromitovat, ale neřekli nám, o koho jde. Z odposlouchávaných telefonických rozhovorů jsme věděli, že dotyčný pojede do Bratislavy, aby dal do opravy videorekordér,” vypověděl Kosík, jenž prý v té chvíli stále vůbec netušil, že tajná služba tu líčí past na syna hlavy státu.

Šéf skupiny hrozil likvidací

Vůz s Kosíkem a šéfem skupiny Michalem Hrbáčkem měl zablokovat Kováčův automobil a prezidentova syna pak naložit do svého auta. „V dalším voze jeli ještě tři muži, kteří společně s Hrbáčkem vytáhli toho pána z vozu. Osobu jsem neznal, nikdy předtím jsem ji neviděl, nedokázal jsem ji identifikovat,“ tvrdí Kosík.

Kováč ml. údajně únosce během akce varoval: „Nedělejte to. Zneužijí vás a pak odkopnou.“

Při únosu podle Kosíka nedošlo k žádnému hrubému fyzickému násilí a až po akci jim Hrbáček prozradil, že se zmocnili prezidentova syna. „Ohradili jsme se, že nebudeme v akci pokračovat. Hrbáček nám řekl, že pokud akci nedokončíme, SIS nás může zlikvidovat, protože víme o všem,“ řekl Kosík.

Hon měl na začátku zatykač Interpolu V roce 1994 vydal Interpol mezinárodní zatykač na Michala Kováče ml. v kauze Technopol. Kováč jr. byl unesen 31.srpna 1995 u obce Svätý Jur.

Únosci ho opilého převezli do Rakouska. Tam ho zadržela policie.

V únoru 1996 zemský soud ve Vídni rozhodl, že Kováč ml. se může vrátit na Slovensko.

O pozadí únosu vypověděl člen tajné služby Oskar Fegyveres, který se pak ukryl v zahraničí. Kontakt s ním udržoval jeho přítel Róbert Remiáš, který zahynul 29. dubna 1996 při výbuchu vozidla.

Když prezident Michal Kováč 3. března 1998 odešel z funkce, nebyl zvolen nástupce a pravomoce hlavy státu převzala vláda Vladimíra Mečiara.

Mečiar pak udělil na únos Kováče ml. amnestie.

V roce 2000 soud v Mnichově řízení v kauze Technopol vůči Kováčovi ml. zastavil.

Slovenský parlament 5. dubna 2017 zrušil Mečiarovy amnestie na únos.

Do lahve s whisky nasypali rohypnol a Kováčovi celý obsah nalili do úst. Opilého Kováče pak v bratislavské čtvrti Petržalka odevzdali jiné skupině SIS. Ta ho poté převezla do Rakouska.

Kosík v rozhovoru zdůraznil, že expremiér Vladimír Mečiar akci neřídil ani o ní prý nevěděl.

Když se SIS podle Kosíka dozvěděla, že Fegyveres o únosu vypovídal a pak uprchl do Švýcarska, chtěla ho v zemi helvétského kříže zlikvidovat. „Měli ho sebrat a pak svrhnout ze skal někde u Mont Blanku. Akce však byla vyzrazena. Všechno ostatní řeknu až soudci,“ dodal bývalý příslušník tajné služby.

Už není sám

Fegyveres vyjádřil radost, že podobně jako kdysi on vypověděl i další bývalý příslušník SIS. „Bylo by super, pokud by to zopakoval i před soudcem,“ řekl.

Andrea Predajňová, mluvčí generální prokuratury, oznámila, že prokuratura je připravena Kosíka vyslechnout. Deník Sme upozornil, že Kosík si svou výpovědí po letech „chystá parketu k dohodě o vině a trestu“.

Kosík je totiž jedním z obžalovaných v případě únosu. Podle obžaloby byl součástí pětičlenné skupiny, která prezidentova potomka vytáhla z automobilu. Skupinu měl řídit Hrbáček, který podléhal přímo náměstku ředitele SIS Jaroslavu Svěchotovi. Hlavním obviněným je tehdejší šéf tajné služby Ivan Lexa.

Akce měla posloužit k diskreditaci Michala Kováče, který se dostal do sporu s premiérem Mečiarem. Slovenský parlament letos zrušil amnestie, jimiž únos „přikryl“ Mečiar v roce 1998 jako zastupující prezident. Rozhodnutí parlamentu definitivně potvrdil i Ústavní soud SR.