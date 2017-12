Pokud Kongres reformu přijme, očekává se, že ji Trump během středy podepíše.

„Dnes lidem této země vracíme zpět jejich peníze,” prohlásil republikánský předseda sněmovny Paul Ryan. S úpravou daňového systému v této komoře Kongresu souhlasilo 227 zákonodárců, proti jich bylo 203.

Návrh mimo jiné snižuje daně z příjmu právnických osob na 21 procent z nynějších 35 procent, jednotlivci si pak budou moci snížit daňový základ o dvojnásobek současného stavu.

Kritici naopak poukazují na to, že změny pomohou především korporacím a bohatým. Trump nesouhlasné názory odmítá a tvrdí, že z daňových úprav budou těžit všichni, především pak velmi uleví střední třídě.

Po Sněmovně reprezentantů bude o návrhu hlasovat Senát, nestane se tak ale dříve než za několik hodin. Trump už za odsouhlasení reformy pogratuloval republikánům ve Sněmovně reprezentantů na Twitteru. Označil je za skvělé kongresmany, kteří hlasovali pro snížení daní Američanů.

Congratulations to Paul Ryan, Kevin McCarthy, Kevin Brady, Steve Scalise, Cathy McMorris Rodgers and all great House Republicans who voted in favor of cutting your taxes!