Hackett prozradil, že lékaři mají při zákrocích zahaleny tváře čepicemi a rouškami a jsou mezi sebou takřka k nerozeznání. Aby předešel trapným situacím a nedorozuměním na operačním sále, napsal si na čepici své jméno a zaměření.

Nápad se však zpočátku s úspěchem nesetkal, dokonce si jej prý někteří kolegové dobírali. „Nemůžeš si zapamatovat své jméno, nebo co?“ ptali se ho.

To se však časem změnilo. Po šesti měsících si údaje na lékařskou čepici píšou nejenom lékaři v nemocnici v Sydney, ale také lékaři z nemocnic po celém světě.

Zdánlivě jednoduchý nápad tak zcela změnil pohled na bezpečnost ve zdravotnictví. „Když pracujete ve čtyřech nebo pěti nemocnicích a se stovkami různých lidí, řekl bych, že si tak 75 procent jmen nepamatujete. Je to docela nepříjemné,“ prozradil Hackett listu Sydney Morning Herald.

Sydneys Dr Rob Hackett puts his name and job on cap https://t.co/VAmNWUmarO pic.twitter.com/41EMVml16S

„Minulý pátek jsme měli zástavu srdce a na sále bylo zhruba 20 lidí. Měl jsem problémy i s tím, aby mi někdo podal rukavice. Člověk, na kterého jsem ukazoval, si totiž myslel, že ukazuju na toho za ním,“ svěřil se.

Nejdůležitější je podle něj to, že jmenovky na čepicích často pomáhají v kritických situacích. Zkušený anesteziolog prozradil, že lékaři v minulosti ztráceli drahocenný čas tím, že si nemohli vzpomenout na jména svých kolegů. Rovněž uvedl, že se odehrály případy, kdy byli ve zmatku zaměněni zkušení chirurgové za praktikanty, kteří následně prováděli úkony, pro které nebyli způsobilí.

If we want #patientsafety to improve we will need to support the introduction of #humanfactors solutions



Show your support #TheatreCapChallenge https://t.co/EQ2oZwPAnH pic.twitter.com/64LnhPIcDM