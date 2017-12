Brenda Grantová sepsala poslední vůli a její praktický lékař dokument následně založil do lékařské karty. Uvedla, že si nepřeje, aby jí lékaři prodlužovali život, pokud utrpí takové omezení na životě, že se nebude moci sama rozhodnout o následném ošetření a nebude mít šanci na plné zotavení.

Grantová v dokumentu rovněž zmínila, že se poté, co viděla svou vlastní matku trpět demencí, obává se degradace a lidské nedůstojnosti více než smrti.

V říjnu roku 2012 utrpěla mozkovou příhodu, po níž nebyla schopná chodit, mluvit ani polykat. Lékaři však dokument v kartě přehlédli a poskytli jí náležité ošetření. Při životě ji udržovali dalších 22 měsíců.

Do žaludku jí zavedli hadičku, pomocí níž mohla uměle přijímat stravu a následně ji přemístili do pečovatelského ústavu. Tam si však jednoho dne někdo všiml, že se Grantová snaží jednu z hadiček odpojit.

Payout after woman was kept alive against her will: Brenda Grant tried to pull tubes out of her .. #breakingnews https://t.co/SbhXbQfxuP