Meena se ve vězení narodila a strávila tam celý svůj dosavadní život. Ještě nikdy nebyla na svobodě, dokonce ani na krátkou návštěvu. Dosud neviděla televizi a nemá tušení, jak svět venku vypadá.

A zdá se, že pár let v nehostinných podmínkách ještě zůstane, pravidla v Afghánistánu totiž umožňují, že si odsouzené matky mohou své děti ve vězení po určitou dobu ponechat. Matka holčičky, Shirin Gulová si odpykává doživotní trest. Meenu může za mřížemi držet až do té doby, než dovrší osmnáct let.

Není to však ojedinělá situace. Ve vězení v Džalálábádu v provincii Nangarhár je Meena jedním z 36 dětí, které zde se svými matkami vyrůstají. Žádné z nich tady ale nestrávilo tolik let, většina z vězeňkyň si totiž odpykává daleko nižší tresty.

V Afghánistánu se jedná o běžnou praxi, zejména v těch případech, kdy trestankyně nemají žádné blízké příbuzné. Zastánci dětských práv tvrdí, že je v zemi řada sirotčinců, které by se o takové děti postaraly. Zároveň však dodávají, že by s tím odsouzené matky musely souhlasit.

„Když jste neprovedli žádný trestný čin, neměli byste být trestáni. A ty děti nic neprovedly. Držení dětí v celách je proti mezinárodnímu i afghánskému právu, ale v této situaci neexistují žádné jiné alternativy,“ řekl ředitel jedné z tamních organizací na ochranu dětí Bashir Ahmad Basharat.

"I want to leave here and live outside with my mother." An 11-year-old Afghan girl has spent her entire life behind bars. https://t.co/jxaaH1Jfzj