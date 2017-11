Zemřela sloupkařka Liz Smithová, která „stvořila Trumpa“

Byli stvořeni jeden pro druhého. Protřelá bulvární sloupkařka Liz Smithová a o 23 let mladší realitní magnát Donald Trump, který se chtěl stůj co stůj prodrat do newyorské společenské smetánky. Bylo to v polovině 70. let. V listopadu žurnalistka ve věku 94 let zemřela.