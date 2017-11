Dodala, že odsuzuje extremismus, avšak většina těch, kdo pochodovali Varšavou, podle ní extremisté nebyli.

Pochod, který u příležitosti Dne polské nezávislosti uspořádaly krajně pravicové skupiny, přilákal asi 60 tisíc lidí, mezi nimi i lídry extrémní pravice ze sousedních zemí včetně Česka. Účastníci nesli transparenty jako „Židé do plynu!“, „Odstavte Židy od moci!“ či „Bílá Evropa bratrských národů“.

Moci to vyhovuje, míní Frasyniuk

Pochod vyvolal v Polsku pobouření a masívní vlnu odporu, která ani po týdnu neslábne. „To, co se odehrálo naprosto veřejně, ukázalo rostoucí chorobný nacionalismus, rasismus, xenofobii a antisemitismus, s čímž většina polské veřejnosti nesouhlasí,“ upozornil týdeník Polityka s tím, že šlo o největší takovou demonstraci v Evropě a zřejmě i na světě od světové války.

List připomněl, že slova o „očistě Polska od Židů“ zazněla 300 kilometrů od Osvětimi, kde nacisté za války vyvraždili přes milión Židů, ale i Poláků, Rusů, Romů a zástupců jiných národů.

„Vinu za to, že země začíná hnědnout, nese Jaroslaw Kaczyňski, lídr vládního Práva a spravedlnosti (PiS). Sám se v zákulisí postavil nad prezidenta i ministerskou předsedkyni. Polský stát pod dohledem současné moci dává neonacistům a rasistům pocit bezpečí. To, že se polská policie bratříčkuje s fašisty, znamená smrtelnou hrozbu pro občany, kteří touží žít v demokratické zemi,“ varoval v televizi TVN24 Vladyslaw Frasyniuk, jeden z legendárních vůdců hnutí Solidarita.

Extremisté během pochodu ve Varšavě během oslav Dne polské nezávislosti 11. listopadu 2017.

Několik tisíc lidí ze 17 politických stran, hnutí a sdružení v sobotu večer demonstrovalo ve Vratislavi s transparenty „Polsko bez fašismu“, „Fašismus v Polsku neprojde“. „Vzkazujeme polské policii, že s velkým znepokojením sledujeme proces jejího propojování se s fašismem, toho, jak postupují ruku v ruce,“ řekl na akci Frasyniuk.

„Fašismus nevzniká z ničeho. Objevuje-li se masově a veřejně, znamená to, že v polské politice, ve veřejném životě a školách jdou věci tak, jak by neměly jít,“ shrnul Newsweek-Polsko. Dodal, že „současná moc a fašizující se ulice neustále posilují v Polácích přesvědčení, že Evropa a svět zabředly do krize a pouze Polsko zůstává ostrovem dobrých lidí“.

Šéf Evropské rady a polský expremiér Donald Tusk v neděli přirovnal dění v zemi k Rusku. „Poplach! Ostrý spor s Ukrajinou, izolace v EU, odklon od právního státu a nezávislosti soudů, útok na sektor nevládních organizací a svobodná média – strategie PiS, nebo plán Kremlu? Je to příliš podobné, než aby člověk mohl v klidu spát,“ napsal Tusk. [celá zpráva]