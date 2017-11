„Ve 12:09 (13:09 SEČ) jsme obdrželi telefonát o kolizi letadla s helikoptérou ve vzduchu. Na místě je několik obětí, to je ale zatím vše, co můžeme potvrdit,” uvedla BBC.

Na místě nehody zasáhla jak policie, tak záchranná a hasičská služba. Nalezli čtyři mrtvé.

Staff at Waddesdon Manor helped direct emergency services to scene of helicopter and plane crash https://t.co/EDrPX4yhjp via @metrouk