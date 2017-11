Podle zdrojů agentury DPA a Reuters bude pokračovat v pátečních poledních hodinách. Šéf FDP Christian Lindner novinářům řekl, že pokroku se podařilo dosáhnout v mnoha otázkách, rozdíly ale stále přetrvávají v náhledu na klima a migraci. Věří, že se je podaří překonat: „Takový historický projekt... by neměl selhat jen kvůli pár chybějícím hodinám.”

Předseda Zelených Cem Özdemir zdůraznil, že jeho strana je připravena v jednáních pokračovat. Jak dlouho ještě potrvají, prý „záleží na rozhodčí”, jméno kancléřky Angely Merkelové a šéfky CDU ale nezmínil.

Podle generálního tajemníka křesťanských demokratů Petera Taubera by se rozhovory mohly protáhnout až do soboty, pokud to bude potřeba. CDU prý stále věří, že budoucí koalice za to stojí. „Na druhou stranu je jasné, že je to obtížné,” řekl agentuře Reuters.

SPD v opozici



Německá kancléřka Angela Merkelová dosud stojí v čele dosluhující vlády velké koalice. Sociální demokraté (SPD), dosavadní menší koaliční partner, po volbách oznámili, že odcházejí do opozice, kde chtějí znovu nabrat síly po nejhorším volebním výsledku od roku 1933.

Případný neúspěch koaličních jednání by mohl vést k novým volbám. Ty si však tradiční strany nepřejí z obavy dalšího posilování krajně pravicové Alternativy pro Německo (AfD), která se ve volbách 24. září poprvé dostala do Spolkového sněmu.