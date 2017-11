Švédské rádio hrálo půl hodiny verbířskou píseň IS slibující bojovníkům panny v ráji

Program oblíbené švédské rozhlasové stanice v pátek ráno narušilo pirátské vysílání. Z rádia tak půl hodiny zněla píseň s anglickým textem, kterou teroristická skupina Islámský stát (IS) používá k verbování nových členů. Informoval o tom zpravodajský server The Local. Postiženou je soukromá stanice Mix Megapol, která obvykle hraje hudbu z 80. a 90. let a ze začátku tohoto tisíciletí.