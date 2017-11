Hitler se dal k nacistům, až když ho odmítli socialisté

Adolf Hitler vstoupil do nacistické Národně-socialistické německé dělnické strany (NSDAP) až poté, co ho nechtěli jinde: neuspěl totiž s angažmá v Německé socialistické straně (DSP). Tak to alespoň tvrdí britský profesor historie z univerzity v Aberdeenu Thomas Weber.