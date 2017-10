„Poté, co Češi ve volbách masivně podpořili Andreje Babiše a odmítli tradiční strany, se Česká republika ocitla na počátku populistické nové éry,” napsal britský deník The Guardian. Podle listu The Daily Telegraph se výsledky voleb drží „regionálního trendu”, ve kterém populistické a krajně pravicové strany posilují svoje postavení na úkor levicových a proevropských hlavních proudů.

„To je zemětřesení. Je to úplná vzpoura proti zavedeným stranám a hlavnímu proudu,” citoval deník Financial Times (FT) Milana Niče z thinktanku Německá rada pro zahraniční vztahy. „Od devadesátých let si nemohu vzpomenout na volby, které tak změnily politickou krajinu,” dodal.

„Mnozí Češi ho považují za důvěryhodného outsidera, který otřese systémem,” doplňuje britský The Independent, podle kterého dostaly tradiční politické elity tvrdou ránu. Čtyři z pěti nejlépe umístěných stran zpochybňují tradiční politické proudy.

V Německu zmiňují Babišův populismus



Německý Die Welt píše o jasném vítězství populisty a miliardáře, který bývá často srovnáván s americkým prezidentem Donaldem Trumpem. K programu ANO list uvádí: „Hnutí slibuje snížit daně, vyhnat zkorumpované politiky z úřadů a uzavřít evropské hranice tak, aby se do Česka nedostali žádní uprchlíci.”

„Kontroverzní populista Andrej Babiš je jasným vítězem parlamentních voleb v Česku," píše v krátkém textu nejčtenější německý list Bild. Třiašedesátiletého šéfa hnutí ANO představuje právě jako politika, který odmítá bližší spolupráci v rámci Evropské unie.

Výsledek voleb do poslanecké sněmovny

„Češi si zvolili miliardáře," nazval svůj obdobně krátký text na titulní straně deník Frankfurter Allgemeine Zeitung a také upozorňuje na Babišovy postoje k Evropské unii a migraci. Všímá si také „debaklu” sociálních demokratů a úspěchu „pravicově extremistické” Svobody a přímé demokracie (SPD).

„Ačkoli je miliardářem a je obviněn z podvodů s evropskými dotacemi, Babiš dává naději těm, kteří se domnívají, že jsou vyděděnci prosperující české společnosti,” soudí francouzský list Le Monde.

Pozornost vzbudil Okamura

Deník Le Parisien si všímá poměrně velkého úspěchu strany protiislámské a protiimigrační strany SPD Tomia Okamury. „Pokud se jí podaří ovlivnit budoucí vládu, Česká republika by mohla ztratit svou neoficiální pozici 'nejlepšího ze špatných chlapců ve východní Evropě' ve visegrádské skupině, která zahrnuje také Polsko, Maďarsko a Slovensko a která má často chladné vztahy s Bruselem,” upozornil list.

I přes velké zisky byla SPD poražena z třetího místa Piráty. „Myslím, že to je nakonec výraz frustrovaného hlasování mládeže, pro kterou neexistovaly žádné další zřejmé možnosti,” reagoval politolog Nič v listu The Financial Times. „Jde pravděpodobně o převážně mladou voličskou základnu, pro kterou byl Okamura až příliš,” dodal.

Švýcarský deník Le Temps soudí, že navzdory dobrému výkonu českého hospodářství jsou ve společnosti ekonomicky znevýhodněné skupiny, ať již jde o velmi zadlužené lidi nebo ty, kdo musí těžce pracovat, aby se udrželi nad vodou, kteří obviňují tradiční politické elity z odpovědnosti za jejich situaci.