Vedení UNESCO už potvrdilo, že od Spojených států dostalo oficiální oznámení o odchodu z organizace, která mimo jiné rozhoduje o zápisu kulturních a přírodních památek na seznam světového dědictví.

Ještě předtím informaci o americkém odchodu potvrdil listu The Jerusalem Post západní diplomat: „Ještě to není formální, ale je to pravda.“

Spojené státy už přestaly UNESCO přispívat, když organizace v roce 2011 hlasovala pro to, aby se stala jejím členem Palestinská samospráva. Americké ministerstvo zahraničních věcí ale nadále drželo svou kancelář v pařížské budově organizace a mohlo působit v zákulisí.

Očekává se, že si USA ponechají status pozorovatele, který je však mnohem slabší.

„Absence Spojených států nebo nějaké jiné velké země s velkou mocí znamená ztrátu,“ řekl představitel organizace a dodal: „Není to jen o penězích, ale o propagaci idejí.“ USA přispívaly dříve do UNESCO částkou 800 miliónů dolarů (1,7 miliardy korun) ročně.

Vysocí američtí představitelé v poslední době opakovaně UNESCO a celou OSN kritizovali. Byla mezi nimi i americká velvyslankyně v OSN Nikki Haleyová.