Zdroje z policie sdělily listu The New York Times, že střelba u hotelu a kasina Mandalay Bay si vyžádala nejméně dvacet mrtvých a více než stovku zraněných.

Policie potvrdila, že pachatel byl zastřelen v 32. patře hotelu. Jednalo se o místního občana. U hotelu už žádný střelec není, policie ale dál pátrá po jeho komplicovi. Má jím být žena, která se ubytovala v hotelu, z něhož se střílelo.

Místní nemocnice dříve uvedla, že si střelba vyžádala dva mrtvé a 24 zraněných s tím, že 14 zraněných je v kritickém stavu. Nová čísla jsou tak o poznání tragičtější. Jeden ze svědků řekl televizi ABC, že mu postřelený zemřel v náručí.

Video

BEZ KOMENTÁŘE: Svědek zachytil střelbu na festivalu v Las Vegas

Účinkující i diváci country festivalu slyšeli střelbu dávkami. Palba začala v neděli kolem desáté večer místního času při vystoupení countryové hvězdy Jasona Aldeana.

Podle listu New York Daily leželi na zemi zakrvácení lidé. „Kulky létaly všude,“ uvedl jeden z účastníků koncertu. Lidé z místa v panice utíkali nebo se vrhali na zem. Byly vypáleny desítky ran z automatické zbraně.

Las Vegas police say one suspect in mass shooting "is down" https://t.co/fnH3pzd96d — BBC Breaking News (@BBCBreaking) 2. října 2017

Informace o likvidaci jednoho střelce.

Policistka v Las Vegas zasahuje při přestřelce v oblasti Strip, kde se nacházejí kasina a zábavní podniky.

FOTO: John Locher, ČTK/AP

Útočník pálil z 29. patra hotelu. Střelba pokračovala i poté, co se přestalo hrát. Palba s přestávkami trvala několik minut. Pak se střílelo i v hotelu v 32. patře. Palba s přestávkami trvala několik minut.

Přikryté tělo jedné z obětí leží na Tropicana Avenue v Las Vegas po střelbě na účastníky country festivalu.

FOTO: Steve Marcus, Reuters

Active shooter at @Route91Harvest in Vegas. We're safe. Love you guys. — Luke Combs (@LukeCombsMusic) 2. října 2017

Tweet countryového hudebníka Luka Combse

Policie vyzvala lidi, aby se oblasti vyhnuli. Preventivně bylo také uzavřeno letiště v Las Vegas.

We're investigating reports of an active shooter near/around Mandalay Bay Casino. Asking everyone to please avoid the area. #LVMPDnews — LVMPD (@LVMPD) 2. října 2017

Policisté v blízkosti hotelu v Las Vegas, kde byla hlášena střelba.

FOTO: John Locher, ČTK/AP

Zatím není známo, kolik bylo útočníků, původně se uvádělo, že jeden, ale objevily se zprávy, že byli dva. Před střelbou dvojice lidí napadla v hotelu strážného.

Policista se kryje při zásahu po střelbě v centru Las Vegas

FOTO: John Locher, ČTK/AP