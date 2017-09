Na otázku novinářů, proč se rozhodl vystoupit na této konferenci, Mečiar okamžitě slovně zaútočil svým typickým způsobem.

„Kdo jiný? Proč bych právě já nemohl hovořit o právním státu?“, řekl. „Je potřeba mluvit o právním státu v souvislosti s tím, co udělala vláda, parlament a ústavní soud, který hrubě pošlapal základní principy právního sátu,“ dodal Mečiar s odkazem na zrušení amnestií.

Další otázky novinářů označil expremiér za idiotské a na otázku, kde vzal peníze na luxusní vilu Elektra v Trenčianských Teplicích, vystartoval: „Jděte do pr.... Co je vám do toho, odkud jsem vzal peníze.“ Pak smířlivěji dodal, že peníze na vilu si půjčil.

Právní stát, anebo právo na pravdu Konferenci pořádaly nacionalistické spolky Panslovanská unie, Slovakia Plus, Kongres slovenské inteligence, Slovenské hnutí obrody, Konzervativní Slovensko a Společnost Andreje Hlinky. Konference se konala v bratislavském hotelu Tatra, který vlastní rodina Ivana Lexy, bývalého šéfa tajné služby z období Mečiarových vlád.

Poslanci slovenského parlamentu zrušili amnestie udělené na únos Kováče mladšího letos a pak tento krok schválil ústavní soud. [celá zpráva]

Za únosem měla v roce 1995 stát Slovenská informační služba vedená Mečiarovým oblíbencem Ivanem Lexou. Mečiarovi však nic nehrozí, protože případ je už promlčený. [celá zpráva]

Lidem, kteří byli v souvislosti s únosem podezřelí, Mečiar v roce 1998 udělil amnestii. Mohl tak učinit proto, že nezastával jen funkci premiéra, ale dočasně zastupoval i prezidenta. Po odchodu Kováče staršího z prezidentského paláce totiž nebyl zvolen jeho nástupce a některé pravomoci hlavy státu přešly na vládu.

Nic nebylo připravené, řekl k rozdělení federace

Mečiar se ve své přednášce věnoval i rozdělení Československa. Zdůraznil, že Slovensko nemělo na samostatnost nic připravené.

„Bylo toho potřebné udělat moc. Slovensko nemělo strukturu státních orgánů, potřebovali jsme rozběhnout Národní banku, reorganizovali jsme celou vládu. Museli jsme řešit otázku zaměstnanců v zahraniční politice. Bylo potřeba budovat policii, tajnou službu a armádu. Ale věřili jsme ve Slovensko, jeho zdatnost a inteligenci, věřili jsme, že je to plně akceptovatelná a životaschopná země,“ řekl Mečiar ve své přednášce.